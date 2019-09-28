علاء ولي الدين.. "الناظر" الذي تفوق على والده في النجومية

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان علاء ولي الدين، أحد أبرز نجوم الكوميديا في أواخر التسعينيات وبداية الألفية، واستطاع أن يفرض نفسه ليقدم سلسلة من الأفلام الناجحة، قبل يخطفه الموت.

ونستعرض فيما يلي أبرز المعلومات عن علاء ولي الدين..

- ولد في 28 سبتمبر 1968

- والده هو الفنان سمير ولي الدين، الذي شارك في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" بدور الشاويش حسين.

- تفوق على والده في النجومية

- أول أعماله الفنية مسلسل "زهرة والمجهول" كان وقتها يبلغ من العمر 16 عاما

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- شارك في أفلام من بطولة النجم عادل إمام بأدوار ثانوية، من هذه الأفلام "بخيت وعديلة"، و"المنسي".

- كون مع الفنان محمد هنيدي ثنائيا فنيا من خلال عدة أعمال في السينما والتليفزيون، من أبرز هذه الأعمال "وإنت عامل إيه"، و"حلق حوش".

-انطلاقته الحقيقية من خلال فيلم "عبود على الحدود"، وهو أول بطولة مطلقة له

- قدم بعدها فيلم "الناظر" و"ابن عز"

- مثل عدة مشاهد في فيلم "عربي تعريفة" إلا إنه لم يكمله، إذ رحل عن عالمنا قبل استكمال الفيلم.

كان يعاني من مضاعفات مرض السكر ودخل في غيبوبة، توفي على إثرها في 11 فبراير 2003.