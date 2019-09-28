دينا الشربيني تنشر صورا من ختام مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة دينا الشربيني جمهورها بصور لها، من حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام".
وظهرت دينا في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية فستانًا قصيرًا، وعلقت: "الليلة الماضية من ختام مهرجان الجونة السينمائي".
واختتمت فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، أمس الجمعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.
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