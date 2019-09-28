السقا ينشر صورة رومانسية مع زوجته.. والنجمات تعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
شارك النجم أحمد السقا جمهوره بصورة رومانسية له مع زوجته مها الصغير خلال مشاركته في حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.
ونشر السقا صورة له مع زوجته معربًا عن حبه لها، وأرفقها بعدد من "القلوب".
وانهالت العديد من التعليقات التي تمنت لهما حياة سعيدة، وكتبت الفنانة راندا البحيري:"ربنا يخليكم لبعض يا أجمل سقا".
وكتبت الفنانة روجينا علي الصورة:" رينا يسعدكم".
وانطلق مهرجان الجونة السينمائي يوم الخميس 19 سبتمبر، واختتمت فعالياته يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019، بحضور عدد كبير من النجوم من مختلف دول العالم
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