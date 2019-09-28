ساندي تسخر من إطلالتها في الجونة السينمائي:"خوفًا على شعور الزملاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

سخرت المطربة ساندي من إطلالتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في ختام دورته الثالثة، وذلك عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام".

وظهرت ساندي، خلال الحفل مرتدية بذلة رجالية، ونشرت صورة لها، وعلقت: "أشيك فنان في المهرجان، محبتش أجيب بقية البدل اللي عندي خوفًا على شعور الزملاء".

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي، الخميس 19 سبتمبر، واختتمت فعالياته أمس (الجمعة 27 سبتمبر) 2019، بحضور عدد كبير من النجوم من مختلف دول العالم.