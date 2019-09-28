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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
سخرت المطربة ساندي من إطلالتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في ختام دورته الثالثة، وذلك عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام".
وظهرت ساندي، خلال الحفل مرتدية بذلة رجالية، ونشرت صورة لها، وعلقت: "أشيك فنان في المهرجان، محبتش أجيب بقية البدل اللي عندي خوفًا على شعور الزملاء".
وانطلق مهرجان الجونة السينمائي، الخميس 19 سبتمبر، واختتمت فعالياته أمس (الجمعة 27 سبتمبر) 2019، بحضور عدد كبير من النجوم من مختلف دول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر ساندي تسخر من إطلالتها في الجونة السينمائي:"خوفًا على شعور الزملاء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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