تراند اليوم : "أحلام" الإماراتية تثير غضب الإعلام السعودي ومطالبات بمقاطعتها...

تسبب الفنانة الإماراتية ” أحلام ” في غضب عددا كبيرا من الإعلاميين والصحفيين السعوديين بعد انتهاء حفلها التي أقامته مؤخرا بالمملكة العربية السعودية على هامش فعاليات اليوم الوطني السعودي .

حيث اجتمع مجموعة من الصحفيين في نقطة إلتقاء النجوم بالصحافة لانعقاد مؤتمر صحفي بعد الحفل واستمروا في انتظارها لساعات طويلة .



حتى خرج مدير أعمالها لإخبارهم بأن الفنانة أحلام لن تستطيع إجراء اللقاءات الإعلامية بسبب ضيق الوقت .

وأثار هذا الموقف غضبا بين الإعلاميين الذين رفضوا هذا التصرف محملين أحلام المسؤولية في تجاهل الإعلام وعدم إحترامها لهم .

كما أطلق إعلاميون سعوديون هاشتاج على تويتر تحت عنوان ” أحلام تتجاهل الإعلام السعودي ” معبرين عن غضبهم من تصرفات الفنانة أحلام ضد الإعلام السعودي الفني .

وطالب البعض أيضا بمقاطعة أخبارها وحفلاتها الفنية مستقبلا .