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تراند اليوم : شاهد.. فنانة خليجية شهيرة تستعرض خصرها: ” العالم مبهورة بجسمي"

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نشرت الفنانة الكويتية ” مها محمد ” مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وهي تستعرض جسمها وخاصة منطقة الخصر .

وتحدثت مها في مقطع الفيديو ردا على من يقولون بإنها أجرت عمليات لنحت جسمها وشفط الدهون لتنفي ذلك .
 
وأشارت إلى إنها خضعت لعملية تكميم المعدة فقط .. وأن ان انبهار الناس بالنتائج وبجسمها دفعهم الى الاعتقاد بخضوعها لعملية نحت جسم .

وأوضحت أن الأطباء رفضوا اجراء اي عمليات لها غير التكميم بسبب تناسق جسمها على حد قولها وإنها ليست بحاجة إلى غير ذلك .

وفي مقطع فيديو آخر تحدثت عن قيامها بتمارين رياضية لشد الجسم .. وظهرت صديقة معها تغازلها قائلة : ” الخصر والمؤخرة ماشاء الله تبارك الرحمن ” .

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