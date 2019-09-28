تفاصيل التعاون الجديد بين الشاعر جمال الخولي وأحمد جمال

أعلن الشاعر الغنائي الكبير جمال الخولي بانه يتعاون مع المطرب أحمد جمال في أغنية جديدة وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. وكتب "الخولي" : احمد جمال .. الحان احمد زعيم .. توزيع احمد ابراهيم ... قريب باذن الله ..:". ويذكر آن أخر أعمال أحمد جمال أغنية "قدها و قدود" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وهندسة صوتية مصطفى رؤوف، وهى إهداء لشعب مصر فى مساندة المنتخب القومى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية. على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وهندسة صوتية مصطفى رؤوف، وهى إهداء لشعب مصر فى مساندة المنتخب القومى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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