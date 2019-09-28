نشرت النجمة دينا الشربيني جلسة تصوير جديدة لها علي هامش ختام مهرجان الجونة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام.
وعلقت "الشربيني" علي الصور قائلة:"الليلة الماضية في الحفل الختاميلمهرجان شكرا لكم:".
ومن ناحية آخرى، تعاقدت دينا الشربيني، مؤخرًا على بطولة فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، مع الفنان كريم عبد العزيز.
ويذكر أن آخر أعمال دينا الشربيني مسلسل "زي الشمس"، الذي عرض رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة أحمد السعدني، وأحمد داوود، وريهام عبد الغفور.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. جلسة تصوير جديدة لدينا الشربيني على هامش ختام مهرجان الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.