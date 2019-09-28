شاهد.. جلسة تصوير جديدة لدينا الشربيني على هامش ختام مهرجان الجونة

نشرت النجمة دينا الشربيني جلسة تصوير جديدة لها علي هامش ختام مهرجان الجونة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام.

وعلقت "الشربيني" علي الصور قائلة:"الليلة الماضية في الحفل الختامي

لمهرجان شكرا لكم:".

Advertisements

ومن ناحية آخرى، تعاقدت دينا الشربيني، مؤخرًا على بطولة فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، مع الفنان كريم عبد العزيز.

ويذكر أن آخر أعمال دينا الشربيني مسلسل "زي الشمس"، الذي عرض رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة أحمد السعدني، وأحمد داوود، وريهام عبد الغفور.