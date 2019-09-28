شاهد.. ظافر العابدين يهنئ هند صبري لحصولها جائزة أفضل ممثلة تونيسة

هنأ النجم التونسي ظافر العابدين النجمة التونسية هند صبري علي حصولها امس جائزة أفضل ممثلة تونسية بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثه وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وقال ظافر :"مبروك هند صبري جائزة أفضل ممثلة عن الفيلم التونسي نورا تحلم من مهرجان الجونة السينمائي ومبروك للمخرجة هند بوجمعة والفنان لطفي العبدلي ولكل فريق العمل;". أفضل ممثلة عن الفيلم التونسي نورا تحلم من مهرجان الجونة السينمائي ومبروك للمخرجة هند بوجمعة والفنان لطفي العبدلي ولكل فريق العمل;". ويشار ان "نورا تحلم" فيلم روائي Advertisements طويل، بطولة هند صبري، لطفي العبدلي بمشاركة كل من حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف، وإخراج التونسية هند بوجمعة في أول أعمالها الروائية الطويلة. طويل، بطولة هند صبري، لطفي العبدلي بمشاركة كل من حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف، وإخراج التونسية هند بوجمعة في أول أعمالها الروائية الطويلة.

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