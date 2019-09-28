نشرت الفنانة سما المصري صورة لها جديدة تتعلق بيوم زفافها قبل الانفصال وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام. الشهير الانستجرام. وعلقت "المصري" قائلة:" صورة فرحي ياجدعان من زمان قبل الانفصال مايستاهلش المهلبية Advertisements دي يااااه ومضي قطار العمر اهيئ اهيئ اهيئ:". دي يااااه ومضي قطار العمر اهيئ اهيئ اهيئ:". يذكر أن الفنانة سما المصري طرحت سابقا كليب "حب الحمام"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سما المصري عن صورة انفصالها: "مايستاهلش المهلبية دي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.