بالفيديو.. عمرو دياب يحقق المليون مشاهدة ب"تحيرك"

تخطي الهضبة عمرو دياب بأغنية "تحيرك" من ضمن ألبومه "أنا غير" حاجز المليون مشاهدة وذلك بموقع الفيديوهاتالشهير اليوتيوب.
الأغنية من كلمات الشاعر محمد القاياتي، ومن ألحان المطربمحمد حمزة، ومن توزيع طارق مدكور.
ويشار ان الهضبة طرح أغنية جديدة من ألبومه "انا غير" تحمل اسم "متغير" وذلك عبر إحدى شركات المحمول.
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