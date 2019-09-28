بالفيديو.. عمرو دياب يحقق المليون مشاهدة ب"تحيرك"

تخطي الهضبة عمرو دياب بأغنية "تحيرك" من ضمن ألبومه "أنا غير" حاجز المليون مشاهدة وذلك بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. الشهير اليوتيوب. الأغنية من كلمات الشاعر محمد القاياتي، ومن ألحان المطرب محمد حمزة، ومن توزيع طارق مدكور. محمد حمزة، ومن توزيع طارق مدكور. Advertisements ويشار ان الهضبة طرح أغنية جديدة من ألبومه "انا غير" تحمل اسم "متغير" وذلك عبر إحدى شركات المحمول.

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