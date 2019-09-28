سميرة سعيد تنشر صورة كواليس ذا فويس

نشرت النجمة الكبيرة سميرة سعيد صورة جديدة لها من كواليس برنامج "ذا فويس" عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلّقت الديفا سميرة سعيد على الصورة قائلة:" جاهز الليلة فريق سميرة ذا فويس:".
ويشار إلى أن آخر أعمال سميرة سعيدأغنية بعنوان "مدّلع" والذي حققت 500 ألف مشاهدة باليوتيوب.
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