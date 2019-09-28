حفل ضخم لـ محمد منير فى مدينة الشروق.. تعرف على التفاصيل

يستعد الكنج محمد منير لإحياء حفل غنائي يوم 18 أكتوبر المقبل فى أحد الأماكن بمدينة الشروق التابعة لمحافظة القاهرة. الشروق التابعة لمحافظة القاهرة. ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد Advertisements كبير من جمهور وعشاق الكنج منير. كبير من جمهور وعشاق الكنج منير. ويشار إلى أن آخر أعمال محمد منير أغنية "مهموم" والتي حققت نسب مشاهدة كبيرة بموقع اليوتيوب.

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