يستعد المطرب الشاب محمد شاهين لإحياء حفل غنائي كبير وذلك بساقية الصاوي بقاعة النهر يوم السبتالمقبل الموافق 12 أكتوبر في تمام الساعة الثامنة.
ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من محبيه ومتابعيه.
يشار إلى أن آخر أعمال محمد شاهين ألبوم "ده اللي جاي" والذي حقق نجاحا كبيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد حفل محمد شاهين في ساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.