موعد حفل محمد شاهين في ساقية الصاوي

يستعد المطرب الشاب محمد شاهين لإحياء حفل غنائي كبير وذلك بساقية الصاوي بقاعة النهر يوم السبت المقبل الموافق 12 أكتوبر في تمام الساعة الثامنة. المقبل الموافق 12 أكتوبر في تمام الساعة الثامنة. ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من محبيه ومتابعيه. يشار إلى أن آخر أعمال محمد شاهين ألبوم "ده اللي جاي" والذي حقق نجاحا كبيرا.

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