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كتب امير فتحي في السبت 28 سبتمبر 2019 06:55 مساءً - تسبب الفنانة الإماراتية ” أحلام ” في غضب عددا كبيرا من الإعلاميين والصحفيين السعوديين بعد انتهاء حفلها التي أقامته مؤخرا بالمملكة العربية السعودية على هامش فعاليات اليوم الوطني السعودي .
حيث اجتمع مجموعة من الصحفيين في نقطة إلتقاء النجوم بالصحافة لانعقاد مؤتمر صحفي بعد الحفل واستمروا في انتظارها لساعات طويلة .
حتى خرج مدير أعمالها لإخبارهم بأن الفنانة أحلام لن تستطيع إجراء اللقاءات الإعلامية بسبب ضيق الوقت .
وأثار هذا الموقف غضبا بين الإعلاميين الذين رفضوا هذا التصرف محملين أحلام المسؤولية في تجاهل الإعلام وعدم إحترامها لهم .
كما أطلق إعلاميون سعوديون هاشتاج على تويتر تحت عنوان ” أحلام تتجاهل الإعلام السعودي ” معبرين عن غضبهم من تصرفات الفنانة أحلام ضد الإعلام السعودي الفني .
وطالب البعض أيضا بمقاطعة أخبارها وحفلاتها الفنية مستقبلا .
كانت هذه تفاصيل خبر مطربة شهيرة تثير غضب الإعلام السعودي .. ومطالبات بمقاطعتها فنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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