هنا الزاهد تُطمئن المتابعين لوضعها الصحي: أنا بخير









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: طمأنت الفنانة الشابة هنا الزاهد محبيها على صحتها بعد الأزمة التي تعرّضت لها في شهر العسل. حيث نشرت صورة جديدة لها بعد شفائها من الوعكة القاسية التي تعرّضت لها، وعلّقت على الصورة كاتبة: "شكرا لكل واحد. بجد أنا شوفت كمية حب ودعاء منكم مشوفتهاش في حياتي. أنا بخير الحمد لله".

يُذكر أنها أصيبت بميكروب في المعدة بعد تناولها وجبة طعام في أحد مطاعم في سنغافورة، ونُقِلَت إلى المستشفى حيث مُنِعَت عن الأكل ووضِعَت تحت الملاحظة الطبية.

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ولقد عادت الزاهد مع زوجها الى القاهرة، وبدأت صحتها بالتحسن. إلا أن الفنانة نهال عنبر أكدت في حديثها للصحافة أنها تعاني من حصوات في المرارة واحتاجت عملية وعناية مركزة



