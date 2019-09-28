شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد جينيفر لوبيز تستعرض مواهب طفليها فى الغناء والعزف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية جنيفر لوبيز أن تكشف المزيد من مواهب طفليها التوأم إيمي وماكس البالغ من العمر 11 عاما، ونشرت جينيفر لوبيز البالغة من العمر (50 عاما) على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " مقطع فيديو قصير ظهر به ماكس و هو يغني بينما كانت إيمي تعزف على الجيتار ، و حقق الفيديو نسبة مشاهدة تخطت الـ 4.7 مليون مشاهدة حتي الآن .
يذكر أن جنيفر لوبيز أكدت مؤخرا قرار الإنجاب من خطيبها لاعب البيسبول الشهير أليكس رودريجيز ، فقالت أن طفليها التوأم إيمى وماكس يحبان أن يعيشا فى عائلة كبيرة، وقالت لموقع " Extra " أنها تعتقد أن أبنائها سيحبون أن يكون لهم أخ أو أخت، فالطفلين يحبان وجود بنات أليكس "ناتاشا وإيلا " فى حياتهما وهو ما يظهر أنهما على استعداد ليكون لديهما شقيقتان جديدتين.
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