شكرا لقرائتكم خبر عن رأى صادم للنجم أحمد رمزى فى الزعيم جمال عبد الناصر فى ذكرى رحيلهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم ذكرى رحيل الزعيم جمال عبد الناصر الذى توفى عام 1970، والفنان الكبير أحمد رمزى الذى رحل عام 2012، وكان الأخير شاهدًا على تلك الحقبة من تاريخ مصر، وكان له رأى فى عبد الناصر ربما يكون صادما للكثيرين من محبى الزعيم الراحل.

فى إحدى لقاءاته التليفزيونية، استضاف النجم أحمد السقا؛ الفنان الراحل أحمد رمزى، وهاجم الأخير الزعيم جمال عبد الناصر ساخطا على فترة حكمه للبلاد قائلا: "مكنش فيه حرية تعمل أى حاجة.. وملكش الحق إنك تفكر أو تنطق وتليفونك متراقب".

وقص رمزى حكاية لأحد أصدقائه قال "نكتة" عن عبد الناصر واختفى لمدة 3 أيام وبعد رجوعه عاد صامتا لا يتكلم.

‮وفى حوار له قبل وفاته صرح رمزى إن عبد الناصر جاء رئيساً‮ محملاً‮ بأحلام عظيمة،‮ ولكن لم يحدث أى شىء ولم تلمس هذه الأحلام أرض الواقع‮، أراد أن نهتم بالصناعة ودخلت فى عهده صناعة الحديد والصلب والسيارات وكانت السيارة‮ 28‮ شهيرة فى ذلك الوقت،‮ لكنه أهمل الزراعة ونتيجة ذلك،‮ فقدنا الزراعة كثروة مهمة‮.

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وأضاف رمزى أنه بعد هزيمة‮ 67‮ سافر إلى لندن وترك مصر وكان فى هذه الأيام يشعر بحزن شديد،‮ قائلا: "خدعونا وروجوا لأكاذيب وتحدثوا عن النصر بينما كنا مهزومين وهذا كان يذاع فى الإذاعات الأجنبية"‮.‬

وعن خطاب التنحى قال أحمد رمزى: "لم أصدق كلام جمال عبدالناصر‮.. وأتصور أن الناس لم تخرج بإرادتها للمطالبة ببقائه،‮ وكنت متأكداً‮ أنه لن يترك الرئاسة ويعتزل كما أعلن للجميع‮.‬

وشدد رمزى على أن جمال عبدالناصر كان مريضاً‮ بجنون العظمة،‮ وهذا شىء مدمر لصاحبه،‮ ودفع الشعب المصرى ثمن أخطاء عبدالناصر وسيظل يدفع،‮ الزعماء لا يدفعون الثمن إنما الشعوب هى التى تدفع وتسدد الفواتير‮.‬

أما عن رأيه فى الرئيس السادات فكان رمزى له رأى آخر، إذ قال أعشق‮ ‬السادات‮ فقد تولى حكم مصر والجيش الإسرائيلى يحتل سيناء والروس فى كل مكان فى البلد والجيش فى اليمن والشعب مهزوم داخلياً‮.. تقدر تقول إن‮ ‬السادات‮ تسلم تركة خاسرة‮ ونجح فى تحقيق معجزة الحرب وانتصر على الإسرائيلين عام‮ 73‮ لذا أرى السادات عظيماً‮ لأنه فعل المعجزة فى سنتين‮.‬