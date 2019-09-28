شكرا لقرائتكم خبر عن عمر العبداللات يغني قصيدة صلاح جاهين"علي اسم مصر"ويهديها للشعب المصري..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عـلى اسـم مصـر التـاريـخ يقدر يقول ما شاء .. أنـا مصـر عنـدى أحـب وأجـمـل الأشـيـاء بـاحبـها وهـى مالـكه الأرض شـرق وغـرب .. مصـر السـمـا الفسدقي وعصافـير معديـة والقـلـة مـمـلـيـة ع الـشـباك .. مـنـديـة والـجـدع قـاعـد مربـع يـقـرأ فى الجرنــال ..

بهذه الكلمات المختارة من قصيدة " علي اسم مصر " للشاعر الكبيرالراحل صلاح جاهين وغيرها من المقاطع قررالنجم العربي عمر العبد اللات إهدائها إلي الشعب مصر قيادة وشعبا وقام بغنائها علي العود معبرا عن حبه لبلده الثاني بعد وطنه الاول الاردن قائلا : لم أجد أعظم من هذه الكلمات لأغنيها فهي لشاعر كبير وكلماتها معبرة وصادقة .

المطرب الأردني عمرالعبداللات من أكثر المطربين حبا لمصر ودائم الغناء لها وقدم من قبل اغنيته الشهيرة " يحكي إن " التي أهداها للجيش المصري .

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ومؤخرا قلد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الفنان عمر العبداللات وسام الثقافة والعلوم والفنون خلال استقباله بمقرالرئاسة في مدينة رام الله تقديراً لدوره المتميز في إثراء الفن العربي وإعطائه روحا تراثية وإسهامه الملموس ضمن مشروعه الغنائي في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال‪.

وعلي الجانب الآخر كان قد طرح الفنان الأردني عمرعبداللات ألبومه الغنائي "505"، وتضمن 8 أغاني تعاون فيها مع نخبة من أهم الملحنين والشعراء والموزعين الأردنيين والعرب وتم تسجيل الأعمال في أهم وأضخم الاستوديوهات الأردنية والعربية.