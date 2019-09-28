شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عرض حكاية "ع الهادى يا زبادي" من "نصيبى وقسمتك 3" 6 أكتوبر على ON E والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القائمون على مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" للمؤلف عمرو محمود ياسين، عن بوستر حكاية "ع الهادى يا زبادي" والمقرر بدء عرض حلقاتها على شاشة ON E يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر المقبل الساعة 8.30 مساء، على أن يتم البدء فى عرض حلقاتها غدا الأحد على إحدى القنوات العربية.



ع الهادى يا زبادي

حكاية ع الهادى يا زبادي" إخراج مصطفى فكري بطولة مدحت تيخا، نسرين أمين، حجاج عبد العظيم، إيناس مكي، نبيل عيسي.

وتعرض قناة ON E هذا الأسبوع الحكاية الثالثة من المسلسل والتى تحمل اسم " اكدب عليا شوية " بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم وإخراج محمد سلامة، بينما انطلق عرض أول حكايات العمل من خلال "اتفضل فى الصالون" بطولة حلا شيحة وفراس سعيد وأحمد جمال سعيد وإخراج مصطفى فكرى.

وانتهى صناع المسلسل من تصوير أو 3 حكايات الأولى "براد شاى" بطولة هبة مجدى وهانى عادل وعبير صبرى، والثانية "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد وإخراج مصطفى فكرى، والثالثة "اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم وإخراج مصطفى فكرى، وتم تصوير الرابعة بعنوان "بدلة جديدة" بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وإخراج محمد جمعة.