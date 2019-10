شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاهد أثارت إعجاب الجمهور فى ختام مهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستارعلى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الدولى، أمس الجمعة، فى دورة ناجحة نالت إعجاب حضوره ومتابعيه، ونال المهرجان شهرة واسعة وأصبح ينافس كبرى المهرجانات العربية والعالمية لنجاحه فى استضافة العديد من النجوم العالميين عبر دوراته الثلاثة الأخيرة.

بعد انتهاء فعاليات مهرجان الجونة هناك مشاهد فازت بمتابعة واهتمام الجمهور المصرى والعربى نسلط الضوء عليها فى السطور التالية...





ستيفن سيجال مفاجأة مهرجان الجونة حل النجم العالمى الشهير ستيفن سيجال ضيفا على السجادة الحمراء فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى الدولى فى دورته الثالثة، فى مفاجأة لمتابعى الفعاليات إذ لم يعلن المهرجان فى بياناته أو نشراته عن حضور النجم العالمى. ستيفن سيجال مفاجأة مهرجان الجونة حل النجم العالمى الشهير ستيفن سيجال ضيفا على السجادة الحمراء فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى الدولى فى دورته الثالثة، فى مفاجأة لمتابعى الفعاليات إذ لم يعلن المهرجان فى بياناته أو نشراته عن حضور النجم العالمى.

ستيفن سيجال هو ممثل ومدرب فنون قتالية وعازف جيتار أمريكى أكثر ماعرف عنه أفلامه القتالية ومناصرته للبيئة، نال أول دور كبير له فى فيلم "Under Siege" بشخصية كايسى، وتجاوزت أرباحه 156 مليون دولار، وفى 1992 ظهر فى فيلم "On Deadly Ground" الذى ساهم بإخراجه أيضا.

وفى عام 1995 قام بالتمثيل فى تتمة فيلم "Under Siege" بعنوان "Under Siege 2 : Dark Territory" الذى حصد نجاحا منقطع النظير، وفى السنة التى تلتها مثل أيضا فى فيلم "The Glimmer Man" و"Executive Decision".





أحمد السقا يرد على شائعات انفصاله عن زوجته من الجونةظهر النجم أحمد السقا وزوجته مقدمة البرامج مها الصغير فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة وهو يجلس بجانبها وممسكان يد بعضهما البعض مما يؤكد قوة العلاقة بينهما، بعد الشائعات التى طالت علاقتهما خلال الفترة الأخيرة، وقررالثنائى إنهاء الجدل على طريقتهما.أحمد السقا متزوج مها الصغير منذ عام 1999، وأنجب منها 3 أولاد وهم "ياسين وحمزة ونادية".









ظهور غير متوقع لزوجة النجم محمد هنيدىحضر الفنان محمد هنيدى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، للحصول على درع تكريمه، وظهر هنيدى على السجادة الحمراء برفقة زوجته عبير السعدى التى حرصت على التواجد برفقة زوجها .

ظهور زوجة محمد هنيدي، لاقى إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فهى الزوجة التى ظلت بعيدة عن الأنظار، لم تظهر سوى فى مناسبات محددة بعد أن تزوج منها فى عام 1999، وأنجب منها أبناءه الثلاثة "فاطمة وفريدة وأحمد".

Advertisements

وتم تكريم هنيدى فى ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، وحصوله على جائزة الإنجاز الإبداعى.









قبلة هند صبرى لزوجها أمام الكاميراتفاجأت الممثلة هند صبرى، جمهورها، بتعبيرها عن حبها لزوجها أحمد الشريف فى ختام مهرجان الجونة فى دورته الثالثة، وعلى السجادة الحمراء التقطت الكاميرات صورة لهند صبرى وهى تقبل زوجها.

وبعد تكريم هند صبرى أمام الجماهير وفوزها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها فى فيلم "حلم نورا"، وجهت تحية خاصة لزوجها قائلة: "أحبك، ولولا دعمك ما كنت لأقف هنا".

يذكر أن هند صبرى متزوجة من أحمد الشريف منذ عام 2008، وأنجبت منه ابنتين هما عليا وليلى.





محمد رمضان يفتح صفحة جديدة مع ساويرس وبشرىأعرب محمد رمضان عن سعادته بحضوره الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى والمقام حاليا فى مدينة الجونة، رغم صدور تصريحات سابقة له ينتقد فيها المهرجان والقائمين عليه.

وفى تصريحات له وصف رمضان هجومه على المهرجان بالتسرع والحكم دون رؤية، لكنه عندما اقترب من أرض الواقع، وجده مهرجانا على مستوى عالٍ سواء فى التنظيم أو اختيار الأفلام.

وأعربت بشرى – أحد القائمين على المهرجان - عن سعادتها بحضور رمضان الدورة الثالثة، وقالت بشرى إن القائمين على مهرجان الجونة السينمائى كانوا يوجهون الدعوة إلى الفنان محمد رمضان فى الدورتين السابقتين ولكنه لم يحضر لأسباب عمله أو أسباب خاصة به وعندما سمحت له الظروف فى الدورة الحالية قرر الحضور.

وأضافت بشرى قائلة : "ان المهرجان لم يتجاهل دعوة محمد رمضان كما أشاع البعض وإنما تم دعوته فى الثلاث دورات وأخيرا شاهدناه فى الدورة الثالثة.

يذكر أنه تم الصلح بين الفنانة بشرى والفنان محمد رمضان بعد تقديمها أغنية "كوبرا" والتى كانت تهاجم فيها محمد رمضان بسبب أغانيه وكان الصلح برعاية رجل الأعمال وراعى مهرجان الجونة نجيب ساويرس.