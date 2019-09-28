بالفيديو – LaCasaDelAmor تجمع لايف ستايلز ستديوز وكنزة مرسلي

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد أغنيتي “ملكة سبأ، قتّال”، جمعت أغنية LaCasaDelAmor شركة لايف ستايلز ستديوز والنجمة الجزائرية كنزة مرسلي.
وطرحت لايف ستايلز ستديوز حصرياً عبر قناتها على اليوتيوب فيديو كليب LaCasaDelAmor الذي تم تصويره في لبنان مع المخرج عادل سرحان.
هذا وتحمل الأغنية مزيج بين الموسيقي الجزائرية والإسبانية، اذ تُعتبر أول خلطة فنية في الوطن العربي بين اللهجة الجزائرية واللغة الإسبانية.
تجدر الإشارة الى أن أغنية LaCasaDelAmor من كلمات فاطمة فقراوي والحان وتوزيع دي جي عادل.
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