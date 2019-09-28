إليكم الفيلم الذي تم ترشيحه لتمثيل لبنان في الأوسكار…

متابعة بتجـــــــــــرد: رشح وزير الثقافة الدكتور محمد داود داود فيلم “1982” للمخرج وليد مونس، لتمثيل لبنان في مسابقة الأوسكار لعام “2020”، عن فئة الفيلم الاجنبي، التي تنظم من قبل أكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة في الولايات المتحدة الاميركية.

جاء ترشيح الفيلم بناء لاقتراح اللجنة المكلفة لاختيار الفيلم السينمائي لتمثيل لبنان الى الاوسكار، والتي رفعت تقريرها الى الوزير داود إثر اجتماع لها تضمن اقتراح ترشيح فيلم”1982″.

يذكر أن اللجنة يترأسها المدير العام للشؤون الثقافية الدكتور علي الصمد وتضم كلا من:اميل شاهين – هادي زكاك – جورج كعدي- غسان قطيط – لين طحيني- كوليت خلف – محمد حجازي- الياس دومر- هانيا مروة- غيدا مجذوب – جوزف شمالي وابراهيم سماحة.

نشير ان لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما منحت جائزتها للفيلم اللبناني (1982) إخراج وليد مونس في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الذي اقيم بالامس بحضور عدد من الوجوه الفنية والمشاهير.

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أيضاً كان مهرجان تورونتو قد منح فيلم “1982” جائزة شبكة الترويج لسينما آسيا والمحيط الهادئ NETPAC

وقد نوهت لجنة تحكيم شبكة الترويج لسينما آسيا والمحيط الهادئ (NETPAC) ، أن الفيلم قد تم اختياره “لأسلوبه المغامر والمبدع وإخراج واثق ودقيق، كما واستطاع الفيلم ان يبرز في الوقت نفسه وببراعة وشجاعة وتأثير براءة الأطفال وسحرهم بالرغم مما يجري من حولهم من خوف وعنف.

الفيلم يلعب بطولته المخرجة والممثلة نادين لبكي، الممثل رودريغ سليمان، وعدد كبير من الأطفال.