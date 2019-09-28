تعرّفوا على المدينة الأكثر زيارة في العالم

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت شركة “ماستركارد” للخدمات المالية مؤشرها السنوي عن المدن الأكثر استقطاباً للناس عالمياً، وذلك من خلال تصنيف 200 مدينة حول العالم بحسب عدد الزوار الدوليين.

وتستند القائمة إلى تحليل بيانات مالك البطاقة المصدّر والإنفاق المتاح للجمهور، مقارنة مع أرقام الزائرين.

وحصلت العاصمة التايلاندية بانكوك على لقب المدينة الأكثر زيارة في العالم خلال العام 2018، لتحصد بالتالي هذا اللقب للسنة الرابعة على التوالي تليها كل من العاصمتين البريطانية لندن والفرنسية باريس.

اذ بلغ عدد زوار بانكوك العام الماضي أكثر من 22 مليون سائح، وبلغ عدد زوار باريس ولندن العام الماضي 19 مليون زائر لكل منهما.

كما كان لافتاً حصول دبي على المرتبة الرابعة، بعدد زائرين بلغ 15.9 مليون.