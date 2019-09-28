أنغام تتألق في حفل القاهرة الجديدة – بالصور

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متابعة بتجــــــــــرد: أحيت النجمة المصرية أنغام، سهرة غنائية في القاهرة الجديدة، حيث أقيمت على المسرح المكشوف داخل مول كايروفيستيفال سيتي.
وصعدت الفنانة أنغام على خشبة المسرح إلى جوار فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو، هاني فرحات، وافتتحت وصلتها بأغنية “عمري معاك” وسط استقبال حافل من الجمهور، ووجهت التحية لهم وخصوصاً إلى الحاضرين في الصفوف الخلفية قائلة: “نفسي أقرب لكم”.
وقدمت “أنغام” عدداً كبيراً من أغانيها الجديدة والقديمة مثل “أنا وانت حالة خاصة “، “بحبك سنين في السر”، “بعتلي نظرة”، “مكتوب الشقى ليا” بالإضافة لأغاني طلبها الجمهور.
وخلال وصلتها، غنّت “أنغام” أغنية “اتجاه واحد” وأشارت الى أنها شهدت أول تعاون بينها وبين زوجها الموزع، أحمد ابراهيم، وأنهما تشاجرا معاً بعدها ثم عادا وقدما العديد من الأعمال بعد ذلك.
وعندما علمت أنغام خلال حفلها، بسقوط عدد من الشهداء في سيناء، توقفت عن الغناء دقائق وقامت بنعي شهداء الوطن.
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