فيديو.. الغساني يوضح أهمية فوز الوحدة على الجزيرة بالدوري الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ يحيى الغساني، لاعب الوحدة، جماهير فريقه عقب الفوز على الجزيرة في ديربي أبوظبي، بالجولة الثانية من دوري الخليج العربي، موضحا أن هذا الفوز سيمثل دفعة كبيرة للفريق خلال مشواره بالمسابقة، خاصة أنه جاء على حساب فريق قوي ومدجج بالنجوم.

وفاز الوحدة بنتيجة 3-2 على الجزيرة على استاد آل نهيان (الجمعة)، وسط حضور جماهيري مميز من قبل أنصار الفريقين، لا سيما جماهير الوحدة صاحبة الأرض .

وقال الغساني، في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية" عقب نهاية المباراة: "أبارك لجماهير الوحدة وللفريق على الفوز باللقاء، وحظ أوفر للجزيرة وجماهيره في قادم المباريات".

وأشار إلى أن: "حضور الجماهير كان له مفعول السحر على أداء الفريق داخل الملعب؛ لأن الجميع يعلم أننا خسرنا خارج الديار في الجولة الأولى أمام الفجيرة (0-1)، لكن الفريق تدارك الأمر سريعاً وحقق فوزا غاليا أمام الجزيرة".

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وأكمل حديثه: "اللاعبون كانوا على ثقة تامة من تحقيق الفوز على الجزيرة، الذي يعد من المرشحين لحصد لقب الدوري الإماراتي هذا الموسم".

وأنهى الغساني تصريحاته بقوله: "الفوز على الجزيرة المدجج بالنجوم يعد أمرا جيدا للغاية، وسيعطي الفريق دافعا معنويا من أجل مواصلة الانتصارات في قادم الاستحقاقات".

يذكر أن الوحدة رفع رصيده إلى 3 نقاط ليرتقي للمركز السادس في جدول الترتيب، متجاوزا هزيمة الجولة الأولى أمام الفجيرة، بينما حل الجزيرة سابعا بالرصيد نفسه، لكن المواجهة المباشرة منحت أصحاب السعودة التفوق.