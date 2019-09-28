فيديو.. تيجالي يحذر الوحدة بعد الفوز على الجزيرة بالدوري الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شدد الأرجنتيني سيباستيان تيجالي، لاعب فريق الوحدة، على ضرورة مواصلة الانتصارات في قادم المباريات من أجل المنافسة بشكل واضح على لقب دوري الخليج العربي، وذلك عقب الفوز على الجزيرة في ديربي أبوظبي.

وتمكن الوحدة من خطف فوز غالٍ من الجزيرة بنتيجة 3-2، في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء الذي جمعهما على استاد آل نهيان (الجمعة)، في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي.

وقال تيجالي، في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "الفريق مطالب بتحقيق الانتصارات، فإذا تعادل أو خسر في المباراة المقبلة، فإن الانتصار على الجزيرة لن تكون له أي فائدة".

وعن أداء زميله الإسباني كارلوس لوبيز الشهير بـ"كارليتوس" أكد أنه يقدم أداء مميزا مع الفريق منذ انضمامه إليه، لافتا إلى أن عليه التأقلم بشكل سريع مع بقية اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الفوز منح الوحدة أول 3 نقاط بالمسابقة هذا الموسم، حيث خسر في الجولة الأولى أمام الفجيرة 0-1، ويحتل حاليا المركز السادس بجدول الترتيب بفارق المواجهات المباشرة خلف الفجيرة الخامس وأمام الجزيرة السابع.