ناصيف زيتون غيْر بعدسة المخرج بسام الترك

Sep 28, 2019
طرح الفنان ناصيف زيتون أغنية “فارقوني” على طريقة الفيديو كليب على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب.
الكليب حمل توقيع المخرج بسام الترك الذي صوّر الأغنية بمدينة “حتّا” في دبي، المدينة التي لم يصوّر فيها أي أحد من قبل.
ركز المخرج اللبناني في الكليب على تعابير وجه ناصيف وحركاته، حيث ظهرت علامات الحزن والشوق والفراق على ملامحه وتصرفاته.
الأجواء التي رافقت تنفيذ فكرة “الترك”، ساعدت بأن يبصر الكليب النور بطريقة كاملة، بالاضافة الى أن مدينة “حتا” صخرية وجبليّة ومحافظة على طبيعتها، هذا ما ساعد بتصوير الكليب بشكل طبيعي جداً.
كان لافتاً اختيار المؤثّرة الكويتيّة روان بن حسين التي أضفت عنصراً انثوياً بجمالها وجاذبيتها.
“فارقوني” كلمات عدنان الأمير، ألحان أدهم، توزيع عمر صبّاغ، وهي أولى أغاني ناصيف الخليجيّة ضمن ألبومه الثالث في مسيرته الفنية، والتي أطلقها أوّلاً كأوديو متخطية عتبة الـ 6 ملايين مشاهدة بأسبوع واحد على يوتيوب.
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