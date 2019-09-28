هيفاء وهبي بنفس إطلالة ياسمين صبري وكايلي جينر.. من الأجمل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - جذبت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أنظار الجميع من رواد التواصل الاجتماعي وخبراء الموضة بإطلالتها في مسابقة ملك جمال لبنان لعام 2019، والتي صُنفت ضمن أكثر الإطلالات أناقةً وجمالًا.

وفضلت هيفاء في هذا الحفل ارتداء فستان أوف وايت لامع أخذ شكل الجسد من أعلى، ثم ينسدل ضيقًا ثم يتسع تدريجيًا حتى الأسفل، وكرّرت ارتداءه نجمتان أخريان مع هيفاء وهبي، حيث جاء مشابهًا لفستان كايلي جينر عارضة الأزياء الأمريكية والفنانة المصرية ياسمين صبري.

وشاركت جينر منذ مدة عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، بعض الصور الخاصة باحتفالها بعيد الميلاد لهذا العام، وظهرت فيها بإطلالة جذابة تكونت من فستان أوف وايت لامع مفتوح من الساق وحصل على إشادة كبرى من قبل جمهورها والجميع.

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كما ظهرت الفنانة المصرية ياسمين صبري بفستان مشابهٍ للذي ارتدته كايلي وهيفاء، لكن جاء باللون الذهبي، واختارته العام الماضي لتطل على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثانية، ولفتت انتباه الجميع حينها بهذا الفستان، فمن الأجمل منهن بهذه الإطلالة؟.