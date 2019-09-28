هيفاء وهبي تردد أغنية إليسا







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديوهات الطريفة التي نشرتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من سيارتها. وبينها الفيديو الذي رددت فيه أغنية لمواطنتها الفنانة إليسا "سهرنا يا ليل". الأمر الذي اعتبره البعض دعماً من "وهبي" لمواطنتها في أزماتها المتتالية وتأكيداً على التحوّل الجذري في علاقتهما من الفتور إلى الودّ والصداقة.

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