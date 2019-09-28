شكرا لقرائتكم خبر عن كاتي هولمز تحضر عرض فيلم The Irishman بإطلالة كلاسيكية من Marc Jacobs والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية كاتي هولمز الأنظار نحوها في افتتاح فعالياتNew York Film Festival مهرجان نيويورك السينمائي لعام 2019، وقد حضرت الممثلة البالغة من العمر 40 عاما عرضا لفيلم "The Irishman" في قاعة Alice Tully Hall في مركز Lincoln بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية ، كما حضر عرض الفيلم فريق العمل كاملا.

ظهرت كاتي هولمز بإطلالة كلاسيكية باللونين الأبيض و الأسود خاطفة لأنظار كل المعنيين بالأزياء و الموضة ، و كانت "البلوزة" التي اختارت هولمز أن تظهر بها هي واحدة من أبرز تصميمات " Marc Jacobs " ووصل سعرها إلى 865 جنيها استرلينيا .

يذكر أن فيلم The Irishman من بطولة روبرت دي نيرو، آل باتشينو، جو بيشى، أنا بكوين، بوبي كانافالي، راي رومانو، هارفي كيتيل، و من إخراج مارتن سكورسيزي، ومن تأليف تشارلز براندت، وستيفن زايليان ، و أحداث الفيلم مستوحاة من حياة فرانك شيران وهو أحد رجال المافيا وقاتل محترف .





Advertisements



















