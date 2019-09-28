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شكرا لقرائتكم خبر عن بريتني سبيرز تنشر صور مثيرة لهاعلي انستجرام وتطلب من معجبيها: "لاتنسوني" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية بريتني سبيرز لا تريد أن ينساها جمهورها وهو ما دفها لطلب ذلك منهم بشكل مباشر .
نشرت بريتني سبيرز البالغة من العمر ( 37 عام ) علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير" إنستجرام "عدة صور التقطت لها خلال تقديم الاستعراضات الغنائية الراقصة بحفلاتها والتي ظهرت بها سبيرز بملابس مثيرة كالعادة.
وعلقت سبيرز علي الصور وكتبت:" اتمني إلا تنسوني، لقد أخذت هذه المرحلة الانتقالية في حياتي للتركيز على ما أريده حقا " .
واستكملت سبيرز: " لقد كنت أعمل بلا توقف، منذ أن كان عمري 8 سنوات كنت في نفس العمل، و أنا أجد أنه من الجيد أحيانًا التوقف والتأمل.. حقا أفتقدكم جميعا..أنا لدي أفضل معجبين ومشجعين في العالم .
بريتني سبيرز تنشر صور مثيرة علي انستجرام
بريتني سبيرز
بريتني سبيرز خلال أحد الاستعراضات
بريتني سبيرز
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