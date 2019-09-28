شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يحتفل باليوبيل الذهبى لإنشاء فرقته ويجهز 4 عروض مسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم محمد صبحى باليوبيل الذهبى لإنشاء فرقته المسرحية "استوديو الممثل"، فقد مرت 50 عامًا على بداية أولى عروضها عام 1969، وسيكرم خلال تلك الاحتفالية كل الذين خرجوا من مدرسة محمد صبحى المسرحية، فى كل عناصر العمل المسرحى، من ممثلين ومؤلفين ومصممى ديكور وملابس وإضاءة واستعراضات، سواء من هم على قيد الحياة أو من الذين رحلوا، تحت عنوان "محمد صبحى.. 50 سنة مسرح"، ويتخلل الاحتفالية لقطات من المسرحيات التى قدمت خلال مشوار الفرقة والتى وصلت لـ 28 مسرحية شارك فيها كبار النجوم الراحلين أمثال محمود المليجى وتوفيق الدقن وجميل راتب وسعاد نصر ومحمود القلعاوى وشعبان حسين وخليل مرسى وممدوح وافى وغيرهم.



محمد صبحي و50 سنة مسرح

بالإضافة لنجوم مازالوا مستمرين فى عطائهم مثل شريهان وعبلة كامل ومنى زكى ومصطفى شعبان وهناء الشوربجى وماجد الكدوانى وهانى رمزى ورياض الخولى وأحمد آدم وصلاح عبد الله وسيمون.

النجم محمد صبحى لن يكتفى بالاحتفال فقط، ولكنه تزامنا معه سيقدم موسما جديدا من مشروعه الرائد "المسرح للجميع" خاصة أنه قام ببناء مسرح جديد فى مدينة سنبل ليكون لديه مسرحين، سيقدم عليهما عروضا مسرحية جديدة يجرى حاليا بروفاتها منها مسرحية بعنوان "ونسيت انى رجل" من تأليف أيمن فتيحة وإخراج محمد صبحى وبطولة سماح السعيد وعبدالرحيم حسن وحازم القاضى وعبير فاروق وميرنا زكرى.

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ومسرحية أخرى بعنوان "ألف عيلة وعيلة" تأليف مصطفى شهيب وبطولة سميرة عبد العزيز وعبد الرحيم حسن وندى ماهر وميرنا زكرى وحازم القاضى ومصطفى يوسف وعمار شماع وآخرين من أعضاء فرقته المسرحية الجديدة.



50 سنة مسرح

أما المسرحية الثالثة فهى "هنوريكو نجوم الظهر"، تأليف وإخراج محمد صبحى وبطولة كل أعضاء فرقته أبطال مسرحيتى "غزل البنات" و"خيبتنا"، فالمسرحية بها ما لا يقل عن 42 فنانا من ممثلين ومطربين وعازفين فى أول عرض موسيقى "لايف".

ومفاجأة مشروع المسرح للجميع ستكون مسرحية رابعة بطولة الفنانة القديرة سميحة أيوب يشاركها بطولتها النجم محمد صبحى، وستقام تلك الاحتفالية خلال شهر ديسمبر 2019 برعاية قناة ten التى تشارك فى الاحتفال بتكريم النجم محمد صبحى على مشواره المسرحى ومسيرته الفنية الزاخرة بالأعمال القيمة.