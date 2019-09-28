شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..السيمفونى يعزف موسيقى الأفلام العالمية ويكرم اسم فيللينى بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى بالتعاون مع السفارة الامريكية بالقاهرة حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة العازفين الامريكية جانيت سونج ( فيولينة )، الايطالى فيدريكو موندليتشى ( ساكسفون )، الروسية فيكتوريا كابرلوفا ( تشيللو ) ومغنية الاوبرا أمينة خيرت وذلك فى الثامنة مساء السبت 28 سبتمبرعلى المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج نخبة من أشهرالمؤلفات التى تم توظيفها كموسيقى تصويرية لعدد من أشهر الافلام السينمائية العالمية منها العودة إلى المستقبل لـ الان سلفسترى، جوراسيك بارك – سوبر مان لـ جون ويليامز ، الفيولينة الحمراء لـ جون كوريجليانو، لورانس العرب لـ موريس جار، المهمة لـ انيو موريكونى، ثم يتم تكريم اسم المخرج السينمائى الايطالى فيدريكو فيللينى بعزف مختارات من المؤلفات الموسيقية التى صاحبت أعماله .

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يشار إن الموسيقى التصويرية تعد جزء اساسى من عناصر العمل الدرامى على اعتبار أنها الوسيلة الأقوى التي توفر للجمهور فرصة الاندماج في المشاهد، كما أنها تختلف طبقا للقصة والمشاعر والمواقف والشخصيات، وتتألف عادة من سلسلة منفصلة مدة كل منها تتراوح من بضع لحظات إلى بضع دقائق، وفى تاريخ السينما كان لها السبق في الأفلام الصامتة فكان يتم التعبيرعن المشاهد من خلالها ومع تطور صناعة السينما أصبحت فناً قائما بذاته.

اما المخرج الايطالى فيديريكو فيلليني ولد في 20 يناير 1920 بمدينة ريميني، بدأ في كتابة السيناريو لعدد من الأفلام أخرجها آخرون فى الفترة من 1943 حتى 1952عمل بوظائف مختلفة منها محرر لصفحة الجرائم ورسام للكاريكاتير، ثم بدأ مسيرته الفنية ككاتب كوميدي لصالح الممثل ألدو فابريزي وحقق نجاحه الأول عام 1945 حين شارك في كتابة سيناريو فيلم مدينة مفتوحة وهو من أهم أعمال المخرج روبيرتو روسيليني ضمن الحركة الواقعية الجديدة والذى قام باخراج فيلم طرق الحب وتضمن جزءاً يستند عن قصة كتبها فيلليني، وشهد عام 1950 المحاولة الاخراجية الأولى لفليني وذلك بتعاونه مع المخرج الشهير ألبيرتو لاتودو فى فيلم أضواء متنوعة وتوالت أعماله الناجحة حتى توفى فى روما 31 اكتوبر 1993 .