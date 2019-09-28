شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..محمد هنيدى يغنى "كمننا" مع أحمد السقا أثناء استلام جائزته بالجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثناء كلمته عقب استلام جائزة الابداع، عبر النجم محمد هنيدى عن سعادته البالغة بتكريمه من مهرجان الجون السينمائى بنسخته الثالث، حيث قام بغناء مقطع من أغنية "كمننا" مع النجم أحمد السقا، فى حضور المهندس نجيب ساويرس على المسرح فى دعابة منه أمام الحاضرين.

وسلم النجم أحمد السقا جايزة الإبداع الفنى للنجم محمد هنيدى بدعوة من آل ساويرس، حيث تواجد أحمد السقا فى الجونة لمدة 48 ساعة مختفياً عن أعين الصحافة والإعلام من أجل تجهيز مفاجأة كبيرة للنجم محمد هنيدى وتسليمه الجائزة، حيث كشف هنيدى عن السر الذى أخفاه السقا والقائمون عن المهرجان فى دعابة منه عبر صفحته على "انستجرام".

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محمد هنيدى يستعد لاستكمال تصوير فيلمه "كينج سايز"، خلال الفترة المقبلة، من إخراج إسلام خيرى، ومقرر عرضه خلال صيف 2020، كما يعرض مسرحيته الجديدة "3 ايام فى الساحل" بمشاركة بيومى فؤاد وأحمد فتحى وأخرون.

أما النجم أحمد السقا، يواصل تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت" ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافر العابدين وأحمد فؤاد سليم، ويسرا اللوزى، وأخرون، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال .