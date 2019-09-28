شكرا لقرائتكم خبر عن ظافرالعابدين يهنئ هند صبرى على جائزة أفضل ممثلة ونجمة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان التونسى ظافر العابدين، الفنانة هند صبرى، على فوزها أمس في مهرجان الجونة السينمائي لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "حلم نورا"، فيما نال جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل بارتوش بيلينا عن دوره في فيلم "عيد القربان".

ونشر "ظافر" صورة لهند صبرى من تكريم، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: " مبروك جائزة أفضل ممثلة عن الفيلم التونسي حلم نورا من مهرجان الجونة السينمائي ومبروك للمخرجة هند بوجمعة والفنان لطفي العبدلي ولكل فريق العمل

ومن النجوم الحاضرين فى حفل الختام الفنانة لقاء الخميسى، الاعلامية شريهان أبو الحسن، اياد نصار، انجى المقدم، خالد عبد الجليل، المخرج عبد العزيز، الداعية معز مسعود، أحمد خالد صالح، خالد أنور، نجلاء بدر، سارة التونسى، نسرين طافش، ياسمين غيث، يسرا، صبا مبارك، ليلى علوى، سيد رجب، حنان مطاوع، سماح أنور، صبرى فواز، تارا عماد، رشا مهدى، رجاء الجداوى.

هذا بالاضافة إلى أمينة خليل، أحمد داوود وزوجته الفنانة علا وشدى، وناهد السباعى ووالدتها ناهد فريد شوقى، يسرا اللوزى، كريم قاسم، مريم الخست، على قاسم، أمينة مغربى، ساندى، باسم سمرة، هند صبرى وأبطال فيلمها المشارك فى المهرجان "نورا تحلم، أروى جودة، حلا شيحة، ميس حمدان، أيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، المخرج أحمد مدحت، محمد كريم، هانى عادل، أحمد حاتم، هدى المفتى وسارة عبد الرحمن.