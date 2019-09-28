شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز الخمسينية قررت الإنجاب من خطيبها أليكس رودريجيز.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت النجمة العالمية جنيفر لوبيز عن قرارها حول الإنجاب من خطيبها لاعب البيسبول الشهير أليكس رودريجيز.

أكدت جنيفر لوبيز البالغة من العمر ( 50 عاما ) أن طفليها التوأم إيمى وماكس البالغين من العمر 11 عاما يحبان أن يعيشا فى عائلة كبيرة، وقالت لموقع " Extra " أنها تعتقد أن أبنائها سيحبون أن يكون لهم أخ أو أخت، فالطفلين يحبان وجود بنات أليكس "ناتاشا وإيلا " فى حياتهما وهو ما يظهر أنهما على استعداد ليكون لديهما شقيقتان جديدتين.

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وأضافت لوبيز " نحن حقا نشكل عائلة جميلة وأعتقد أن وجود المزيد من الأطفال سيكون أمرا مثيرا لنا جميعا ".

و حسب موقع " جاست جيرد" أنه فى وقت سابق من هذا الشهر، أكدت جنيفر للمذيعة الامريكية هدى قطب أنها ستنجب المزيد من الأطفال.