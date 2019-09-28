شكرا لقرائتكم خبر عن منع الأقنعةوالرسم علي الوجه بدور السينما أثناء عرض فيلم Joker..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منعت دور السينما بالولايات المتحدة الامريكية ارتداء الأقنعة والرسم علي الوجوه، وذلك خلال عرض فيلم " Joker " .

فحسب موقع " cnet " أن مسارح " Landmark Theatres " الشهيرة و الموجودة في لوس أنجلوس قررت بفرض حظر علي دخول رواد السينما مرتدين الاقنعة أو رسم الأشكال المخيفة علي الوجوه أو بأزياء الجوكر لحضورعرض الفيلم، وذلك بعد أن تم قتل 12 شخصا في عام 2012 في أورورا ، كولورادو ، أثناء عرض فيلم باتمان " The Dark Knight Rises ".

ولأن الجوكر يحمل الكثيرمن الجوانب النفسية المظلمة، فقد أراد " تيد موندورف " رئيس لاندمارك أن يشعررواد السينما بالراحة في المكان الذين يتواجدون به، وخاصة أن لدي" لاندمارك " 50 من المسارح التي تعرض الأعمال السينمائية في الولايات المتحدة.

من جهة اخري AMC Theatres الموجودة في الولايات المتحدة، حظرت الأقنعة أ الطلاء على الوجه في أكثر من 650 دورسينما بعد إطلاق النار في أورورا .