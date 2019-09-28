ميس حمدان لـ"الخليج 365": "الجونة السينمائي كان عند حسن ظن الناس" ومبروك لهند صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة ميس حمدان، إنها استمتعت بحضور فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، التي انقضت مساء أمس الجمعة 27 سبتمبر.

وأضافت ميس في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "المهرجان كان طاقته حلوة جدًا، وكان عند حسن ظن الناس كلها واكتر كمان، على مستوى الفعاليات والأفلام المشاركة، والريد كاربت كانت تجنن، بحيي كل القائمين على المهرجان على نشاطهم واللي قدموه السنة دي، وكل دورة بيبقى أحلى من اللي قبلها".

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وهنأت ميس شقيقتها الفنانة دانا حمدان، على فيلمها "لما بنتولد" والذي عُرض ضمن الاختيار الرسمي خارج المسابقة، مضيفة "انبسطت جدا عشان دانا وخطوة حلوة ليها وبقولها اللي جاي أحسن".

كما حرصت على تهنئة الفنانة هند صبري على فيلمها التونسي "هند تحلم"، وقالت "بقولها ألف مبروك انتي نجمة كبيرة، بنحبك وبنموت فيكي وكلنا كنا متحمسين لمشاهدتها باللهجة التونسية".

جدير بالذكر أن الفنانة هند صبري فازت بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم، الذي شارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان، وهو من إخراج هند بوجمعة.