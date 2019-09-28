نقابة المهن التمثيلية تعلن خضوع أحمد وفيق لجراحة بالحنجرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
كشفت نقابة المهن التمثيلية عبر صفحتها بموقع فيسبوك، عن خضوع الفنان أحمد وفيق لجراحة في الحنجرة والأحبال الصوتية، بالمغرب.
وأوضحت إنه سيعود للقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكتبت: "أجرى الفنان أحمد وفيق أول أمس الخميس عملية جراحية في الحنجرة والأحبال الصوتية، بالمملكة المغربية، وبالتحديد في مدينة كازابلانكا، ويعود "وفيق" إلى مصر خلال الأيام المقبلة عقب إتمام شفائه، وانتهاء فترة الاستجمام التي نصحه بها الطبيب المعالج".
يذكر أن وفيق شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "عوالم خفية"، للنجم الكبير عادل إمام.
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