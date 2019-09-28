تطورات الحالة الصحية لـ"هنا الزاهد".. نهال عنبر: "تحتاج لتدخل جراحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، ومسئولة لجنة الملف الصحي بالنقابة، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة هنا الزاهد التي تعرضت لوعكة صحية دخلت على أثرها المستشفى، أثناء قضائها شهر العسل مع زوجها أحمد فهمي في سنغافورة.

وقالت الفنانة نهال عنبر، في تصريحات خاصة لمصراوي: "هنا الزاهد عادت لمصر، والحمد الله حالتها الصحية مستقرة وبصحة جيدة، وتمارس حياتها بشكل طبيعي".

وأوضحت: "تحتاج لإجراء عملية جراحية لإزالة حصوات في المرارة، ومن المقرر أن تخضع للعملية خلال أيام".

Advertisements

وأشارت عنبر إلى "أن هناك التهابا في المرارة، يعوق إجراء العملية حاليًا، ولا يمكن تدخل طبي أو جراحي حتى تتعافى بشكل تام".

واستطردت :"الزاهد تتواجد في منزلها، برفقة والدتها وزوجها الفنان أحمد فهمي، وتتناول الأدوية لحين تحديد موعد العملية".

كان الفنان أحمد فهمي أعلن تعرض زوجته هنا الزاهد لوعكة صحية، خلال قضائهما شهر العسل، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لزوجته الفنانة هنا الزاهد من المستشفى.