عمرو منسي لـ"الخليج 365": ميزانية "الجونة السينمائي" 75 مليونًا.. والتحديات تزيد كلما كبر

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- منى الموجي:

مع ختام الدورة الثالثة من "الجونة السينمائي"، أعرب عمرو منسي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للمهرجان، عن سعادته بنجاح فريقه في إثبات أنه يهتم بالسينما وبدعمها ولا يقتصر على فعاليات السجادة الحمراء في حفلي الافتتاح والختام.

وتابع عمرو في حواره مع "الخليج 365": "المهندس نجيب ساويرس قال في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة الثالثة قبل انطلاقها، إن وسائل الإعلام هي التي تنقل الحدث وعليهم الاهتمام بنقل الفعاليات والأنشطة السينمائية المهتمة بالصناعة"، موضحًا "حتى لو الناس عايزة تشوف الريد كاربت وبيحبوا يتكلموا عليها ويشوفوا النجوم لابسين كويس، وده في كل العالم مش بس في مصر، على الميديا الاهتمام بيها مع منح الفعاليات الأخرى الاهتمام الذي يليق بها، وده اتحقق الدورة دي الإعلام بقى عنده وعي كبير، وده اللي لمسته من رد الفعل اللي جاني عن المهرجان".

وأكد أن الدورة الثالثة شهدت الكثير من الفعاليات المهمة جدا، منها "معرض يضم مقتنيات الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، والاتفاقيات التي يعقدها المهرجان، ورأى أنه بات أكثر نضجًا ووجبة دسمة تهتم بعدة صناعات، مثل صناعة الأغاني، فعلى سبيل المثال المطرب عمرو ديات اهتم بطرح اغنية قبل المهرجان بيوم، وطرح أخرى قبل الختام، والفنان أبو عمل أغنية خصيصًا للدورة الثالثة، وهناك أغنية ثالثة تغنيها مي الغيطي بالإنجليزية لأول مرة".

وأضاف عمرو: "كل ما سبق يبين أن المهرجان أصبح أرضًا خصبة، لأي شخص يريد أن يقدم شيء ينفع المجتمع أو يفيد صناعته، إذ يأتينا كل عام حوالي 100 فكرة مبتكرة نختار من بينها ما ننفذه، بجانب صناعة السينما، فالجميع بات ينتظر المهرجان من العام للعام، للحصول على دعم منه واضعين أمامهم نماذج رأت النور بنفس الطريقة، مثل (يوم الدين) لأبوبكر شوقي، و(شوكة وسكينة) لآدم عبدالغفار، وهو ما يجعلهم متأكدين من تنفيذ المهرجان لوعده".

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وأشار إلى أن التحديات تزيد كلما كبر المهرجان، متابعًا: "الجونة مهرجان تنظمه شركات خاصة بدعم الحكومة طبعًا ميتعملش من غير الثقافة والسياحة ومديرية أمن البحر الأحمر، ويحتاج لمجهود كبير لتنفيذ الأفكار وليكون على قدر توقعات الناس".

يعتقد عمرو أنه من الصعب أن يصبح المهرجان مشروعًا تجاريًا يدر ربحًا ماديًا، قائلًا "صعب مش حاسس إنها حاجة واردة، لكن هيبقى مشروع مفيد للجونة، وهنبتدي نقلل الدعم اللي بتدفعوا الجونة مع زيادة عدد الرعاة لأن كمان سنتين تلاتة أو حتى خمسة لن تستطيع الجونة تحمل نفس القدر من النفقات، فلازم الرعاة يزيدوا ويكون فيه دخل وتنويع مصادر"، لافتًا إلى أن ميزانية الدورة الثالثة بلغت 75 مليون جنيه، تتحمل الجونة حوالي 40% والمهندس نجيب ساويرس يتحمل الباقي، حسب قوله.

عمرو أكد أن المهرجان يسعى للتوسع وهذا ما تحقق الدورة المنقضية، بإقامة عروض في سينما الغردقة، موضحًا "من اول يوم أستاذ انتشال التميمي نفسه يعملها بس احنا كفريق مش بنستجعل، وحاجة كويسة اننا نعرض افلام المهرجان في البحر الأحمر".

وأضاف: "التوسع وتأسيس مركز للمؤتمرات والثقافة يعكسان مدى جدية الجونة وشركة أوراسكوم في تطوير المهرجان ودفعه للأمام، ويؤكد رغبتهم في استضافة أحداث كبيرة، مثل التفكير في إقامة مهرجان موسيقي".

جدير بالذكر أن المهرجان انطلقت فعالياته في 19 سبتمبر، واحتفل القائمون عليه بختام دورته الثالثة مساء أمس الجمعة 27 سبتمبر بحضور كوكبة من نجوم الفن، كما شهد الحفل منح الفنان محمد هنيدي جائزة الإنجاز الإبداعي.