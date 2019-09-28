بصورة تخيلية محمود عبد العزيز مع نجله في مهرجان الجونة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
شارك الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز جمهوره بصورة تخيلية له مع والده النجم الراحل محمود عبد العزيز، معدلة بطريقة "الفوتوشوب"، يشارك فيها ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي.
ونشر محمد محمود عبد العزيز الصورة عبر صفحته بفيسبوك وانستجرام، وكتب: "الضهر والسند ودايماً كتفه في كتفي ودايماً معايا في أي وقت وكل مكان، أنا وأبويا في مهرجان الجونة ٢٠١٩".
وطلب من جمهوره الدعاء لوالده: "اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".
واختتمت فعاليات حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، أمس الجمعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.
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