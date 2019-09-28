أروى جودة ترد على انتقادات فساتين الجونة: "بلاش نجرح في بعض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي

علقت الفنانة أروى جودة، على الانتقادات التي وجهها البعض لإطلالات الفنانات بفاعليات مهرجان الجونة السينمائي الذي اختتم دورته الثالثة أمس الجمعة، قائلة: "لولا اختلاف الآراء لبارت السلع".

وأضافة "جودة"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "من حق كل شخص يعبر عن رأيه، سواء أعجبه الفستان أو لم يعجبه، ودي طبيعة البشر أن أذواقهم تكون مختلفة".

وأوضحت: " أعتب فقط على الطريقة التي يتم الانتقادات بها، لك كل الحق أن تنتقد ولكن بطريقة إيجابية".

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وتابعت: "ممكن يتقال مثلا الفستان ده مكنش لايق عليكي، أو يتقال اللون ده كان هيبقى أحلى، ممكن حد يقول سامحيني معجبنيش فستانك.. انما مثلا يتقال إيه القرف ده، طب ليه!"

واختتمت: "بلاش نجرح في بعض"".

وانتهت أمس الجمعة، فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من النجوم حول العالم