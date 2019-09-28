تراند اليوم : المخرج الشهير بطل الفضيحة الإباحية يتحدث لأول مرة ويفجر مفاجأة...



تفاصيل جديدة تلك التي كشف عنها المخرج الشهير، صاحب الفضيحة الإباحية مع فنانة معروفة، والتي هزت الوسط الفني.

حيث كشف المخرج المغربي سعيد خلاف، تفاصيل قضيته مع زميلته الفنانة نجاة الوافي، المعروضة المتابعين بتهمة التحريض على الفساد، حيث أوضح أنه كانت تربطه بـ"نجاة" علاقة صداقة قديمة، انطلقت بالديار الكندية حيث كانا يقيمان بها.

وأكد سعيد خلاف، أنه لم يكن يعتقد أن الأمور ستنحو هذا المنحى الصعب، مشيرا أنه : " خلال المدة الطويلة التي قضيناها خارج المغرب، ترسخت لدينا صداقة قوية، بما أننا عشنا في مجتمع منفتح وثقافة مختلفة، وعليه كنا نتصرف بتلقائية وعفوية، حتى عندما كنا نلتقي بين الفينة والأخرى، لم يخطر ببالنا أبدا أن المجتمع المغربي مختلف تماما عما هو عليه الحال بكندا أو أمريكا حيث كنا نعيش، وأن أي تصرف أو سلوك نقوم به يمكن أن يفهم في غير سياقه الصحيح".

وشدد ذات المتحدث على أن:"زوج الفنانة نجاة الوافي استغل مرحلة الفراق والفتور التي طبعت علاقتهما في المرحلة الأخيرة، ليضع الأخيرة تحت المراقبة، من قبل أشخاص، قبل أن يقوم بالتبليغ عنها، حسب صحيفة أخبارنا المحلية.

وأوضح خلاف أيضا أن القانون الأمريكي يعتبر مرحلة الفراق، حيث يكون الزوجان في حالة خلاف مستمر، بمثابة انفصال، لأجل ذلك قال:"أعتقد أننا كنا نتصرف بعفوية ولم نكن نعتقد أن زوج نجاة سيستغل هذا العنصر الذي لا يعترف به القانون المغربي، قصد التبليغ عنا"، مشيرا إلى أن:"هذه القضية أثرت في نفسيتهما كثيرا، بسبب الكم الهائل من التشهير والإساءة التي تعرضا لها، حيث وجهت إليهما تهما عديدة".

وختم الفنان حديثه قائلا:" لنا ثقة عالية في العدالة التي برأتنا من تهمة الخيانة الزوجية، وتابعتنا بتهمة أخرى (التحريض على الفساد)… حنا عارفين راسنا ما درنا والو والكلمة الأخيرة كتبقى للقضاء المغربي".

تبقى الإشارة فقط، إلى أن النيابة العامة أسقطت تهمة الخيانة الزوجية عن الممثلة نجاة الوافي وسعيد خلاف، واكتفت بمتابعتهما بتهمة التحريض على الفساد، عطفا على كشوفات الخبرة التقنية لهاتفيهما، حيث تم ضبط رسائل واردة بينهما تحمل عبارات عاطفية وغرامية اعتبرتها النيابة العامة محرضة عل الفساد.





