تراند اليوم : ضبط فنان شهير متلبسًا أثناء ممارسة الجنس مع فتاة مغربية...



ضبطت قوات الشرطة المغربية فنان شهير، متلبسًا في وضع مخل مع فتاة تقيم في الإمارات، وبحوزته كمية من المخدرات.

وأحالت الشرطة الفنان الشاب المغربي "سيمو راي"، على وكيل الملك لدى ابتدائية تمارة، على خلفية ضبطه من طرف عناصر الدرك، متلبسا بالفساد وحيازة كمية من الكوكايين بمنتجع سياحي ضواحي الرباط.

وأوضحت مصادر محلية نقلا جهات قضائية، أن المعني بالأمر ضبط في وضعية مخلة رفقة شابة مغربية تقيم في دولة الإمارات.

وقررت النيابة العامة متابعة الفنان المقيم بفرنسا في حالة سراح بتهمة التحريض على الفساد، وذلك بعد الإفراج عنه وعن رفيقته بكفالة، مع منعهما من مغادرة التراب الوطني إلى حين إنطلاق المحاكمة.

وفي نفس السياق، أصدر الدرك الملكي مذكرات بحث في حق مزودي الفنان بمخدر الكوكايين، بعد أن كشف عن هوياتهم خلال التحقيق .



