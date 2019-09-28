تراند اليوم : أول ظهور لزوجة محمد هنيدي.. هل تكبره بكثير؟



في إطلالة نادرة لها ظهرت زوجة الفنان المصري محمد هنيدى «عبير»، على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة التي حرصت على التواجد الى جانب زوجها للوقوف معه في هذه المناسبة، إذ حصل هنيدي على نجمة الجونة الإبداعية.

ويعدّ هذا الظهور الرسمي الأول للزوجة بعد أن ظلت بعيدة عن الأضواء منذ زواجهما.

حضور زوجة محمد هنيدي، لاقى إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فهي الزوجة التي ظلت بعيدة عن الأنظار، لم تظهر سوى في مناسبات محددة مع زوجها لتدعمه.

وأشار العديد من المعلقين عن فارق العمر بينهما واعتبر البعض أن ملامح هنيدي تظهره أصغر سنا منها بكثير، وهو ما أثار جدلصا بين رواد مواقع السوشيال ميديا.

الجدير ذكره أن محمد هنيدي تزوج من السيدة عبير في عام 1999، وأنجب منها أبناءه الثلاثة “فاطمة وفريدة وأحمد”.