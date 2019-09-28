أظهر مقطع فيديو لسارة الودعاني كشفت من خلاله عن تعرضها لحادثة غريبة أثناء سهرة احتفالية مع بعض صديقاتها . ونشرت الودعاني، الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث روت تفاصيل الحادث الذي تعرضت له أثناء تمضيتها سهرة برفقة بعض صديقاتها للاحتفال بمناسبة وصول عدد متابعيها إلى المليون.
وأوضحت الودعاني أن إحدى الفتيات اقتربت من صديقة لها وتدعى حنان طلبت منها أن تقوم بتصويرها من دون حجاب، معربة عن رغبتها في فضحها مقابل مبلغا يصل إلى 50 ألف ريال. وعرضت سارة الودعاني رسالة وجهتها للفتاة إلى صديقتها حيث تطلب منها أن ترسل الصورة في مدة لا تزيد عن ساعة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر سارة الودعاني تكشف عن مؤامرة كادت أن تحاك ضدها مقابل 50 ألف ريال أثنا سهرة مع صديقاتها-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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