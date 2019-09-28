تصرف مفاجىء من أحلام تجاه الإعلاميين السعوديين في حفل اليوم الوطني بجدة

أثار تصرف الفنانة الإماراتية أحلام تجاه عدد من الإعلاميين السعوديين ، موجة استياء وذلك خلال حفلها الأخير في المملكة . ووفقاً لمصادر فقد قامت أحلام بتجاهل الإعلاميين السّعودييّن، الذين استمرّوا في انتظارها لساعات طويلة عقب حفلها بجدة في اليوم الوطني ، حتى خرج مدير أعمالها لإخبارهم بأنّ الفنانة لن تستطيع إجراء اللقاءات الإعلاميّة بجدّة بسبب ضيق الوقت.

وعلى إثر ذلك؛ دشّن إعلاميّون سعوديّون “هاشتاق” على منصّة تويتر حمل عنوان “احلام_تتجاهل_الاعلام_السعودي ، وشارك فيه أسماء كبيرة رافضين تصرّفها. يُذكر أنّ الفنانة الإماراتية أحيت حفلها قبل أيام قليلة بمناسبة اليوم الوطنيّ السّعوديّ الـ 89، الذي صادف الإثنين الماضي، بمشاركة كوكبة من الفنانين والمشاهير.