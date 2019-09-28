شيرين رضا: أنا “أم خدود حمرا”.. وأغنية “يوم التلات” موجّهة لي -فيديو

أبدت الفنانة المصرية شيرين رضا إعجابها بأغنية “يوم تلات” التي رقصت عليها في حفل طليقها الفنان عمرو دياب، الذي أقيم في مدينة الجونة على هامش فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السّينمائيّ. وقالت شيرين رضا وفقًا لـ”فوشيا”، إنّها رقصت على الأغنية بدافع الإعجاب بها، لأنّها تعتبرها موجّهة لها، نافيًة أنْ يكون رقصها بدافع الغيرة لوجود دينا الشربيني التي تجمعها علاقة قوية بعمرو دياب، مردفًة: “أنا ودينا أصدقاء وبنتكلم على الواتساب والأغنية تمثلني مثلما تمثلها”.

وأضافت أنّ الجمهور استطاع أنْ يفهم ما يقصده عمرو دياب من الأغنية، موضّحًة أنّ الأغنية من أفضل أغاني ألبوم “أنا غير” وأنّها سعيدة لكونها جزء من الأغنية وتعتبر نفسها بالفعل “أم الخدود حمرا” كما عبّرت في مقطع الفيديو. وكان عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ قد تداولوا مقطع فيديو للفنانة شيرين رضا، وهي ترقص على أغنية “يوم تلات” في حفل الفنان عمرو دياب في الجونة، حيث ظهرت شيرين، وهي تقول: “أنا أم خدود حمراء”.

وأحيا عمرو دياب حفله في الجونة بتقديم عدد كبير من أغانيه المتميزة منها: “ميال، ليلي نهاري، يوم تلات، متغير”، حيث أعرب الهضبة عن سعادته بالحفل وأشاد بمهرجان الجونة ومنظميه لأنهم قدموا شيئًا عظيمًا في الوطن العربي. وظهر عمرو دياب في الحفل مرتديًا تي شيرت أبيضَ وبنطلونًا أسودَ وحذاءً رياضيًا أنيقًا.